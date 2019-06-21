Алла Пугачева женит племянника

Племянник Аллы Пугачевой Влад и его избранница Гузель расписываются в Перовском ЗАГСе Москвы. Жених и невеста не стали устраивать пышный праздник, пригласив на церемонию лишь нескольких друзей, пишет Стархит.
На протяжении многих лет Алла Пугачева скрывала семейную проблему: ее племянник Влад злоупотреблял алкоголем. Примадонна несколько раз оплачивала родственнику лечение, но в итоге он всегда принимался за старое. В ноябре прошлого года стало известно, что певица разорвала всякие отношения с непутевым сыном своего брата. Примирить родственников смогла лишь свадьба Влада.
Племянник Пугачевой познакомился с девушкой по имени Гузель несколько месяцев назад и практически сразу сделал предложение. 21 июня влюбленные приехали к Перовскому ЗАГСу в Москве, чтобы стать мужем и женой. Влад отказался от шумного праздника в пользу скромной росписи, на которой присутствовали лишь несколько человек.
Для церемонии племянник Пугачевой выбрал светло-голубую рубашку и темные брюки. А вот невеста отдала предпочтение розовому платью прямого фасона. «Я равнодушна к пышным белым платьям. Многие предлагали мне выбрать стандартный свадебный наряд, но я не захотела. Все-таки церемония у нас будет скромной, без пафоса. Платье выбирала накануне свадьбы, тогда же купили рубашку для жениха», — рассказала избранница Влада Гузель.
Кольца влюбленные также покупали за день до росписи. Они выбрали простые серебряные украшения.
О невесте Пугачева известно не так уж и много. Гузель приехала в Москву на заработки из Казани. В российской столице она живет уже более полугода. В родном городе у теперь уже жены Влада остался 14-летний сын. Ранее она уже состояла в браке, но эти отношения закончились разводом.
Племянник Пугачевой также был женат. У него есть сын Евгений, которого взяла на воспитание Примадонна. Сейчас мальчик учится в хорошей школе и ни в чем не нуждается.
Во время торжественной регистрации брака влюбленные произнесли клятвы верности. Также Гузель решила взять фамилию мужа и стать Пугачевой. В радостной момент рядом с виновниками торжества находились друзья и родственники. Сестра невесты пожелала ей счастья и семейного благополучия.
После регистрации брака новоиспеченные супруги решили поехать домой. Пока они не уверены, чтобы будут отмечать регистрацию брака в ресторане. По словам Пугачева, ему не нужен масштабный праздник.
Влад уверен, что встреча с Гузель была неслучайной. Избранница помогла племяннику Пугачевой справиться с депрессией и пагубными привычками. Теперь он готов в корне изменить свою жизнь.
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