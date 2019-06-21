Алла Пугачева женит племянника

На протяжении многих лет Алла Пугачева скрывала семейную проблему: ее племянник Влад злоупотреблял алкоголем. Примадонна несколько раз оплачивала родственнику лечение, но в итоге он всегда принимался за старое. В ноябре прошлого года стало известно, что певица разорвала всякие отношения с непутевым сыном своего брата. Примирить родственников смогла лишь свадьба Влада.

Племянник Пугачевой познакомился с девушкой по имени Гузель несколько месяцев назад и практически сразу сделал предложение. 21 июня влюбленные приехали к Перовскому ЗАГСу в Москве, чтобы стать мужем и женой. Влад отказался от шумного праздника в пользу скромной росписи, на которой присутствовали лишь несколько человек.

«Конено, я немного волнуюсь, но это нормально. Я не спал сегодня до шести утра, переживал. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все получится», — признался Влад «СтарХиту».

Для церемонии племянник Пугачевой выбрал светло-голубую рубашку и темные брюки. А вот невеста отдала предпочтение розовому платью прямого фасона. «Я равнодушна к пышным белым платьям. Многие предлагали мне выбрать стандартный свадебный наряд, но я не захотела. Все-таки церемония у нас будет скромной, без пафоса. Платье выбирала накануне свадьбы, тогда же купили рубашку для жениха», — рассказала избранница Влада Гузель.

Кольца влюбленные также покупали за день до росписи. Они выбрали простые серебряные украшения.

Ранее племянник Аллы Борисовны признавался, что влюбился в Гузель с первого взгляда. «В Рязанской области жил с женщиной, но семьи не получилось. Одним днем собрал вещи и рванул назад в Москву. Настроение было паршивым — решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство — главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились», — рассказывал Пугачев «СтарХиту».

Гузель не сразу поняла, что ее ухажер является родственником знаменитой артистки. По словам девушки, ее совершенно не волнуют отношения Влада со звездной тетей. Влюбленные просто счастливы вместе, и поэтому строят амбициозные планы на будущее.

О невесте Пугачева известно не так уж и много. Гузель приехала в Москву на заработки из Казани. В российской столице она живет уже более полугода. В родном городе у теперь уже жены Влада остался 14-летний сын. Ранее она уже состояла в браке, но эти отношения закончились разводом.

Племянник Пугачевой также был женат. У него есть сын Евгений, которого взяла на воспитание Примадонна. Сейчас мальчик учится в хорошей школе и ни в чем не нуждается.

Во время торжественной регистрации брака влюбленные произнесли клятвы верности. Также Гузель решила взять фамилию мужа и стать Пугачевой. В радостной момент рядом с виновниками торжества находились друзья и родственники. Сестра невесты пожелала ей счастья и семейного благополучия.

После регистрации брака новоиспеченные супруги решили поехать домой. Пока они не уверены, чтобы будут отмечать регистрацию брака в ресторане. По словам Пугачева, ему не нужен масштабный праздник.

Влад уверен, что встреча с Гузель была неслучайной. Избранница помогла племяннику Пугачевой справиться с депрессией и пагубными привычками. Теперь он готов в корне изменить свою жизнь.