С утра принцесса, к вечеру пьяная лягушка: высший свет Британии на скачках в Аскоте ведет себя по-скотски

Аскот - это демонстрация британского стиля, которого требует дресс-код, и для каждой трибуны он свой. Вот только как каждый этот свод правил понимает — это уже другой вопрос.

Первый день скачек стартует, как всегда, чинно и благородно, дамы и кавалеры прибывают в лучших нарядах. К вечеру, после пары бокалов шампанского, а скорее всего и больше, гости устают и начинается самое интересное.

Королевские скачки проводятся с 1711 года, с тех пор как королева Анна, возвращаясь из Виндзорского замка, заметила поле, на котором сейчас устраивают скачки, и произнесла: «Это поле отлично бы подошло для скачек». Первое мероприятие было проведено годом позже.

Королева Великобритании Елизавета II не пропускает ни одного дня скачек. которые длятся пять дней.