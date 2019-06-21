Пт, 21.06.2019
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  • С утра принцесса, к вечеру пьяная лягушка: высший свет Британии на скачках в Аскоте ведет себя по-скотски

С утра принцесса, к вечеру пьяная лягушка: высший свет Британии на скачках в Аскоте ведет себя по-скотски

В Лондоне в эти дни проходят престижные королевские скачки Royal Ascot. Это не только спортивное, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок, но есть и такие, кто приезжает не только, чтобы поставить на лошадь, но и напиться, пишет Elu24.

Аскот - это демонстрация британского стиля, которого требует дресс-код, и для каждой трибуны он свой. Вот только как каждый этот свод правил понимает — это уже другой вопрос.

Первый день скачек стартует, как всегда, чинно и благородно, дамы и кавалеры прибывают в лучших нарядах. К вечеру, после пары бокалов шампанского, а скорее всего и больше, гости устают и начинается самое интересное.

Королевские скачки проводятся с 1711 года, с тех пор как королева Анна, возвращаясь из Виндзорского замка, заметила поле, на котором сейчас устраивают скачки, и произнесла: «Это поле отлично бы подошло для скачек». Первое мероприятие было проведено годом позже.

Королева Великобритании Елизавета II не пропускает ни одного дня скачек. которые длятся пять дней.

Смотрите галерею и поражайтесь, как британцы ведут себя на таком престижном мероприятии!

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