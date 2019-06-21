Астролог Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ожидают неприятности в июле 2019 года

Так, Глоба прогнозирует проблемы в разных сферах жизни у Дев. Сложности будут носить материальный характер. Специалист советует представителям этого знака держаться на деловой волне, так как уныние и отчаяние будет лишь увеличивать потери.

Также Девам следует проявить качества лидера, и в этом случае энергетика негативного периода может развернуться в противоположную сторону и дать вам прибыль. Помните, что даже при хорошем стечении обстоятельств возможна задержка с появлением плодов, но они непременно придут в вашу жизнь, советует астролог. Главное - достойно пережить июль.

Скорпионы в июле могут стать жертвами интриг со стороны врагов. Люди, негативно настроенные к вашей персоне, могут плести заговоры и настраивать против вам других.

Постарайтесь избежать общения с неприятными вам людьми. Занимайтесь любимыми делами, посвящайте время семье и любимым, ведь при мощной поддержке близких людей вам удастся справиться со всеми сложностями