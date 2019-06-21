Пошалила с утра: Нюша в БДСМ-наряде на кровати ошарашила Сеть

Не так давно впервые ставшая матерью певица Нюша порадовала своих подписчиков Instagram откровенным снимком. В кадре звезда позирует в кожаном белье, облокотившись на кровать и томно заглядывая в камеру.
«Позднее утро - это, конечно, редкость, даже роскошь, в моей жизни) Но, я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра)?» - прокомментировала Нюша фотографию.
Певица Нюша.
Фолловеры также оценили смелость певицы, однако нашлись и те, кто раскритиковали наряд молодой матери.