Пт, 21.06.2019
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Пошалила с утра: Нюша в БДСМ-наряде на кровати ошарашила Сеть

Нюша.

ФОТО: RTV

Певица опубликовала провокационное фото в своем Instagram, пишет Topnews.

Не так давно впервые ставшая матерью певица Нюша порадовала своих подписчиков Instagram откровенным снимком. В кадре звезда позирует в кожаном белье, облокотившись на кровать и томно заглядывая в камеру.

«Позднее утро - это, конечно, редкость, даже роскошь, в моей жизни) Но, я думаю, стоит иногда себя побаловать. А как вы можете пошалить с утра)?» - прокомментировала Нюша фотографию.

Певица Нюша.

Instagram

Фолловеры также оценили смелость певицы, однако нашлись и те, кто раскритиковали наряд молодой матери.

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