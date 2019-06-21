Ужасная новость! Фестиваль MJ Young Fest 2019 с участием Maruv сегодня в Таллинне не состоится

На сайте Piletilevi уже появилась соответствующая информация.

«Дорогой клиент!

К сожалению, фестиваль MJ Young FEST 2019, который должен был состояться 21.06.2019, переносится на новую дату – 06.12.2019. Фестиваль состоится в том же самом месте – ледовая арена Tondiraba.

Ранее купленные билеты действительны на новую дату.

Если вам новая дата концерта не подходит, можно вернуть билеты до 15.07.2019 во все пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).

Для возврата билетов, владельцев PDF-билетов просим связаться с нами по адресу: tagasiost@piletilevi.ee, в письме указать номер заказа.

Организатор приносит свои извинения!»