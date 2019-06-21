Вот это да! Катя Лель поведала о своем контакте с внеземной цивилизацией

Вот уже несколько десятилетий человечество мучает вопрос: одни ли мы во Вселенной? И если существуют другие миры, то почему их представители не выходят с нами на связь? При этом ученые, скептики и уфологи продолжают предлагать все новые и новые объяснения вспышкам в небе, которые люди привыкли называть НЛО.

Катя Лель заявляет: «Совсем скоро я поделюсь совершенно новыми, невероятными новостями, которыми, наверное, я просто обезоружу всех».

И, похоже, ответ на долгожданный вопрос скоро будет получен! Так утверждает артистка Катя Лель. По словам певицы, пришельцы выходят с ней на связь. Неужели она в числе избранных? Боится ли Катя, что однажды ее заберут навсегда?

По словам певицы, первый контакт с инопланетными гостями у Кати случился в 16 лет. Она сидела вместе с семьей дома и пила кофе, когда за окном появилась яркая вспышка света. После сильного свечения Катя Лель обнаружила пропажу.

«В двух словах, то после свечения за окном исчезли зубы без боли, без крови вот и все. В 16 лет. Наверняка, я так думаю, что им подошло мое ДНК».

Катя заявляет, что на контакт внеземные создания с ней выходили не раз. Недавно на своей странице в соцсети Катя Лель снова выложила видео, где, по ее словам, можно наблюдать НЛО.

Катя Лель объясняет: «Понимаете, если происходит выбор тебя ими, то это навсегда. Это больше никогда не прекратится».

Сейчас певица заявляет, что совсем скоро все узнают о существовании НЛО. Якобы пришельцы готовы выйти на контакт.

«Поэтому совсем скоро придется людям принять эту информацию, хотя к этому далеко не все готовы».

Но Катя предполагает, что далеко не все готовы к такому общению. «Наше общество никогда не будет к этому готово. И это может понять только тот человек, который испытает это. И я это понимаю. Потому что я бы тоже этого не поняла. И я безумно всегда этого боялась. И я бы тоже сказала — сумасшедшая».

Правда, многие поклонники усомнились в искренности слов певицы. Кто-то считает, что она просто делает себе рекламу, а кто-то и вовсе полагает, что Кате могло привидеться.

Под постом в Instagram разгорелся спор:

«Может быть, это фонари где-то в горах?»; «Ну, я, например, звезды вижу? А где НЛО?»

А некоторые фанаты даже стали переживать за душевное состояние артистки. Психотерапевт заявляет, что у поклонников нет причин для беспокойства. «В данном случае я бы сказал, что Катя Лель просто эпатирует публику, и никаких психических отклонений или летающих инопланетян нет. В такой ситуации вот эти все интересные процессы бывают у наших пациентов, конечно. И бред старых дев никто не отменял. Ну, Катя Лель не в бреду, она не ищет инопланетной внешности мужчину. Она просто-напросто зарабатывает определенную аудиторию».