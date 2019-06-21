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Дочь Эвелин Ильвес окончила школу с благодарственным письмом

Tallinn 25.04.019 Teel Euroopasse, Postimehe intervjuusari Euroopa Parlamendi valimiste esinumbritega. Saates Evelin Ilves ja saatejuht Vilja Kiisler. Broadcast from Postimees, Estonia&#39;s candidates for the upcoming European Parliament elections with first numbers. in the studio is Evelin Ilves, Interviewed by Vilja Kiisler. FOTO:SANDER ILVEST/POSTIMEES FOTO: Sander Ilvest

ФОТО: Sander Ilvest

Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес сообщила, что ее дочь Кадри окончила основную школу с благодарственным письмом, пишет Elu24. 

Эвелин Ильвес с дочерью и ее одноклассницей на выпускном

ФОТО: Facebook

В церкви Святой Екатерины состоялся выпускной праздник, на котором Эвелин Ильвес получила благодарственное письмо за блестящие успехи в школе своей дочери Кадри.

«Желаю счастья, люблю тебя, моля маленькая Птичка!», - написала гордая мать в Facebook и добавила, что дочь готова к поступлению в гимназию.

Kaдри Кейю - дочь Эвелин и бывшего президента Эстонии Т

Эвелин Ильвес с дочерью и ее одноклассницей на выпускном

Facebook

оомаса Хендрика Ильвеса, родившаяся в 2003 году.

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