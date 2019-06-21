Дочь Эвелин Ильвес окончила школу с благодарственным письмом

Бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес сообщила, что ее дочь Кадри окончила основную школу с благодарственным письмом, пишет Elu24.
В церкви Святой Екатерины состоялся выпускной праздник, на котором Эвелин Ильвес получила благодарственное письмо за блестящие успехи в школе своей дочери Кадри.
«Желаю счастья, люблю тебя, моля маленькая Птичка!», - написала гордая мать в Facebook и добавила, что дочь готова к поступлению в гимназию.
Kaдри Кейю - дочь Эвелин и бывшего президента Эстонии Т
Эвелин Ильвес с дочерью и ее одноклассницей на выпускном
оомаса Хендрика Ильвеса, родившаяся в 2003 году.