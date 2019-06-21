СМИ: Виторган оставил Собчак без алиментов

Экс-супруг известной журналистки и телеведущей Ксении Собчак актер Максим Виторган не будет выплачивать алименты на своего сына Платона.
По информации «Комсомольской правды», блондинка отпустила своего супруга без материальных претензий. Известно, что в браке Собчак и Виторган купили квартиру в центре Москвы и дом в Подмосковье. Это имущество подлежит разделу по суду. При этом телеведущая не стала подавать на алименты.
Предположительно, бывшие супруги смогли достичь договоренности о том, какую сумму Виторган будет каждый месяц переводить на содержание Платона, либо актер будет оплачивать какие-то конкретные расходы.
После развода Платон останется жить с мамой в квартире, купленной в браке. При этом он сможет видеться с отцом в любое время. У Виторгана есть ключи от квартиры, он часто навещает малыша, которому в итоге дали двойную фамилию - Виторган - Собчак.
Сейчас Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. Пара вместе выходит в свет, но официально не комментирует информацию о своих отношениях.