СМИ: Виторган оставил Собчак без алиментов

По информации «Комсомольской правды» , блондинка отпустила своего супруга без материальных претензий. Известно, что в браке Собчак и Виторган купили квартиру в центре Москвы и дом в Подмосковье. Это имущество подлежит разделу по суду. При этом телеведущая не стала подавать на алименты.

Предположительно, бывшие супруги смогли достичь договоренности о том, какую сумму Виторган будет каждый месяц переводить на содержание Платона, либо актер будет оплачивать какие-то конкретные расходы.

После развода Платон останется жить с мамой в квартире, купленной в браке. При этом он сможет видеться с отцом в любое время. У Виторгана есть ключи от квартиры, он часто навещает малыша, которому в итоге дали двойную фамилию - Виторган - Собчак.

Сейчас Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. Пара вместе выходит в свет, но официально не комментирует информацию о своих отношениях.