Последняя возможность спланировать Иванову ночь: где можно хорошо и дешево погулять?

Полный билет десять евро, детям до трех лет бесплатно.

Выступает ансамбль Untsakad.

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Итак, музыкантам придется подсуетиться и успеть выступить в нескольких местах. Hellad Velled даст шесть концертов, 5miinust - пять концертов, Nancy, Анне Вески и Terminaator - по три концерта.

Самый дешевый вариант послушать Hellad Velled - это отправиться в Валгеранна, так как билет стоит 12 евро. Больше всех зарубежных звезд соберет Иванова ночь в Пюхаярве, но не стоит забывать и Валгеранна, где выступит Haddaway.