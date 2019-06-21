Пт, 21.06.2019
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Последняя возможность спланировать Иванову ночь: где можно хорошо и дешево погулять?

Огонь Ивановой ночи в Пюхаярве

ФОТО: Арво Меэкс/Valgamaalane

Самый главный летний праздник вот-вот наступит. Но все ли подготовились к его встрече, все ли знают, где пройдут массовые гулянья и веселые концерты? И сколько стоят билеты на наш любимый праздник? Elu24 предлагает узнать, куда пойти в эту самую длинную ночь в году?

Рапла. Певческое поле, 21 июня в 19.00.

Полный билет 15 €, пенсионерам 12 €, детям до десяти лет бесплатно.

Выступают Анне Вески, Карл-Эрик Таукар.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Пюхаярве 22-23 июня.

Полный билет на двоих 45 €, детский 15 €, билет на один день 27 €.

Выступают Salvatore Ganacci из Швеции, DJ Macky Gee из Англии, Smilers, Terminaator, 2 Quick Start, Kaрл-Эрик Таукар, Shanon, Лийз Лемсалу, Taнель Падар с ансамблем, Öed, рэпер Beebilõust, Pluuto, raha.pesu.karud и Wateva.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Козе 22 июня в 18.00.

Обычный билет 17 €, детям младше 13 лет бесплатно.

Выступают Анне Вески, Smilers, Hellad Velled, Justament, Topeltmäng, Kolumbus Kris и Bad Art.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Вырумаа 22 июня в 18.00.

Билет 10 €, детям до 11 лет бесплатно.

Выступают Nancy, Topeltmäng, Elumees, Хиллар Кохв, DJ Heiki и Kasatšoki Jüri.

Больше информации ЗДЕСЬ.

 
Иванова ночь в Пярну 22 июня в 19.00.

Полный билет 13 €, пенсионерам шесть евро, детям до восьми лет бесплатно.

Выступают Hellad Velled, 5miinust, Nancy и Юри Хоменья.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Вихула 22 июня в 19.00.

Полный билет 15 €, билет со скидкой 13 €, детям до 11 лет бесплатно.

Выступают Марко Матвере и VLÜ и ансамбль Regatt.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Сетомаа 22 июня в 19.00.

Обычный билет 12 €, детям до 12 лет бесплатно.

Выступают Revals и Fropp.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Валгеранна, Пярнумаа 23 июня в 18.00.

Полный билет 12 €, детям до десяти лет бесплатно.

Выступают Haddaway из Германии, Apelsin, Hellad Velled и Pluuto.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в музее на открытом воздухе Rocca Al Mare 23 июня 19.00-00.00.

Обычный билет 15 €, билет со скидкой восемь евро, семейный билет 30 €, детям до восьми лет бесплатно.

Выступают Untsakad, The Tuberkuloited, Nancy, Lüü-Türr, Pritsu Brass и Leigarid.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Юминда 23 июня в 19.00.

Полный билет 15 €, билет со скидкой 13 €, детям до 11 лет бесплатно.

Выступают Марко Матвере и VLÜ, а также Койт Тооме с ансамблем.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь в Мульгимаа, орденский замок Каркси 23 июня в 19.00.

Полный билет 15 €, детям до семи лет бесплатно.

Выступают Hellad Velled, Марью Ляник.

Больше информации ЗДЕСЬ.

Иванова ночь на мызе Киримяэ в Лаэнемаа 24 в 20.00.

Полный билет десять евро, детям до трех лет бесплатно.

Выступает ансамбль Untsakad.

Больше инофрмации ЗДЕСЬ.

Итак, музыкантам придется подсуетиться и успеть выступить в нескольких местах. Hellad Velled даст шесть концертов, 5miinust - пять концертов, Nancy, Анне Вески и Terminaator - по три концерта.

Самый дешевый вариант послушать Hellad Velled  - это отправиться в Валгеранна, так как билет стоит 12 евро. Больше всех зарубежных звезд соберет Иванова ночь в Пюхаярве, но не стоит забывать и Валгеранна, где выступит Haddaway.

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