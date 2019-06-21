«Как подружки»: Гришаева опубликовала нежное фото с дочерью в ее день рождения

Известная российская актриса Нонна Гришаева опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост. Звезда поздравила свою старшую дочь Анастасию с 23-летием и пожелала имениннице любви и счастья.
Свою публикацию теледива сопроводила фотографией, на которой позирует вместе с дочерью. Глядя на снимок, поклонники решили, что с годами Анастасия становится все более похожа на свою знаменитую мать: не только чертами лица, но и своим стилем. Даже наряды у Гришаевой с дочерью похожи: обе запечатлены на фотографии в жакетах и белых блузах.
«Доченька?! Будто подружки!»; «Как подружки! Правда!»; «Как две капли воды!»; «Настену прям не узнать. Такая взрослая уже стала»; «Не обманывайте, максимум — старшая сестра, никак не мама», — написали пользователи Instagram.