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  • Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

Кейт Миддлтон.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Поводом для таких мыслей стали «беременные привычки» герцогини, сообщает wmj.ru.

На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019. Герцогиня блистала в свете в небесном платье Elie Saab. И хоть наряд подчеркивал стройность Кейт, после этого выхода герцогини сразу несколько западных изданий заподозрили ее в четвертой беременности.

Поводом для таких мыслей журналистов стали несколько причин. Очевидцы заметили, что во время мероприятия Кейт часто клала на живот руку и поглаживала его, а также прикрывала клатчем.

Напомним, у Уильяма и Кейт растут трое детей: Джордж, которому в июле исполнится шесть лет, 4-летняя Шарлотта и годовалый Луи.

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