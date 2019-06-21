Западные СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в четвертой беременности

На днях супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с другими членами королевской семьи посетили королевские скачки Royal Ascot 2019. Герцогиня блистала в свете в небесном платье Elie Saab. И хоть наряд подчеркивал стройность Кейт, после этого выхода герцогини сразу несколько западных изданий заподозрили ее в четвертой беременности.

Поводом для таких мыслей журналистов стали несколько причин. Очевидцы заметили, что во время мероприятия Кейт часто клала на живот руку и поглаживала его, а также прикрывала клатчем.