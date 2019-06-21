Видео: группа «ПараТайн» из Эстонии в новом клипе рассказала о взлетах и падениях в своей жизни

«Наше новое творение "Over The Horizon" - это не просто песня, это наша жизнь, со всеми ее радостями и невзгодами, взлетами и падениями, встречами и расставаниями. С помощью клипа мы хотели передать зрителю, что мы эмоционально открыты для них. Мы перед вами такие, какие есть. Нам нечего скрывать, мы не плетем интриг и мы поем о том, что для нас на самом деле важно. Мы хотим поделиться с вами самыми потаенными чувствами, которые переполняют нас обоих.

Любовь, мечты - это и есть наша жизнь. Своим творчеством мы хотим напомнить народу об искренности, о любви, не только мужчины и женщины, а о всеобщей любви к людям, любви к миру и конечно же к самой жизни. Эта песня - призыв каждого человека на этой Земле к вере в любовь, которая живет внутри нас! Почему на английском? Нам не нужна мировая слава, но нам просто необходимо, чтобы человеческие души, услышавшие наши песни, нашли бы в них отголоски своих же чувств. А язык это лишь возможность чуть расширить круг этих самых душ», - рассказала группа «ПараТайн» в день премьеры клипа и песни.