Данко перенес сложнейшую операцию в Санкт-Петербурге после ДТП

К слову, это не первое ДТП с участием артиста. Несколько лет назад в иномарку Данко врезался автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, уснувший во время езды. Благо, тогда никто не пострадал.

Напомним, Данко известен не только как исполнитель популярных хитов. Его имя фигурирует и в скандалах. Самый громкий с экс-избранницей Наталией Устюменко, которая заявляла, что певец не поддерживает материально дочерей Софью и Агату. А ведь Агате, у которой диагностирован ДЦП, нужно в разы больше поддержки. Артист опровергал слова бывшей.

«Это все вранье, — рассказывал он. — Последние 16 лет я только и делаю, что обеспечиваю жизнь своим детям. Речь идет не только о ежемесячном содержании, но и крупных тратах на операции и реабилитацию. С Софьей мы регулярно общаемся, часто проводим время вместе».