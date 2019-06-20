Данко перенес сложнейшую операцию в Санкт-Петербурге после ДТП

50-летний артист стал участником дорожного ЧП: на большой скорости он вылетел с мотоцикла и серьезно повредил плечо. Сейчас Данко находится в одной из петербургских больниц, где ему провели сложнейшую операцию.
Отдых в Крыму обернулся трагедией для Данко. Артист спускался с горы Ай-Петри на электробайке. Пошел дождь, дорога стала скользкой, из-за чего певец не справился с управлением.
«Из-под меня на повороте вылетел байк, и я со всей дури ударился плечом, — рассказал Данко «СтарХиту». — Хорошо, что рядом были люди, которые помогли мне».
Сейчас певец находится в одной в 122-й больнице Санкт-Петербурга.
«Вчера меня прооперировали. Прогнозы врачей пока не известны, предстоит сделать рентген. Чувствую себя ужасно: все еще не могу отойти от наркоза. Меня так колбасило: давление, катетеры — кошмар, — продолжил артист. — Кстати, очень благодарен работникам клиники. Это лучшая больница, в которой мне довелось быть».
К слову, это не первое ДТП с участием артиста. Несколько лет назад в иномарку Данко врезался автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, уснувший во время езды. Благо, тогда никто не пострадал.
Напомним, Данко известен не только как исполнитель популярных хитов. Его имя фигурирует и в скандалах. Самый громкий с экс-избранницей Наталией Устюменко, которая заявляла, что певец не поддерживает материально дочерей Софью и Агату. А ведь Агате, у которой диагностирован ДЦП, нужно в разы больше поддержки. Артист опровергал слова бывшей.
«Это все вранье, — рассказывал он. — Последние 16 лет я только и делаю, что обеспечиваю жизнь своим детям. Речь идет не только о ежемесячном содержании, но и крупных тратах на операции и реабилитацию. С Софьей мы регулярно общаемся, часто проводим время вместе».