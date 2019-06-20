Постельное видео: Потап и Настя поделились интимным роликом

Долгие годы Потап и Настя Каменских скрывали ото всех свои отношения, а общие фото или видео в соцсетях для них были табу. После того, как влюбленные рассекретили роман и поженились, в их блогах часто появляются совестные снимки или короткие видеоролики. Как это случилось на днях. В Instagram Stories у пары появилось короткое постельное видео, на котором молодожены дурачатся в кровати — Настя примеряла Потапу свои локоны.