Постельное видео: Потап и Настя поделились интимным роликом

Потап и Настя охотно делятся подробностями своей семейной жизни.
Долгие годы Потап и Настя Каменских скрывали ото всех свои отношения, а общие фото или видео в соцсетях для них были табу. После того, как влюбленные рассекретили роман и поженились, в их блогах часто появляются совестные снимки или короткие видеоролики. Как это случилось на днях. В Instagram Stories у пары появилось короткое постельное видео, на котором молодожены дурачатся в кровати — Настя примеряла Потапу свои локоны.
"Настя, у тебя волосы как проволока", — говорит на видео Потап своей супруге, на что Настя ему ответила: "А ты представь, если бы у тебя были такие волосы".
Похоже, они невероятно счастливы друг с другом!