Смотри: Ляйсан Утяшева превратилась в дерзкую блондинку

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева решилась на кардинальные перемены и из шатенки перевоплотилась в длинноволосую блондинку. К такому шагу супругу Павла Воли подтолкнула фотосессия, во время которой она примерила несколько вызывающих и пикантных образов.