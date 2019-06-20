Смотри: Ляйсан Утяшева превратилась в дерзкую блондинку

33-летняя телеведущая решилась на перемены в образе!
Известная телеведущая Ляйсан Утяшева решилась на кардинальные перемены и из шатенки перевоплотилась в длинноволосую блондинку. К такому шагу супругу Павла Воли подтолкнула фотосессия, во время которой она примерила несколько вызывающих и пикантных образов.
Видео с сегодняшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам,
- подписала пост в своем Instagram Утяшева.
А потом добавила:
Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!
Фолловеры увидели в этом намек на грядущий старт популярного шоу "Танцы на ТНТ", в котором Утяшева участвовала в качестве ведущей.