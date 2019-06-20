Чт, 20.06.2019
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  • Смотри: Ляйсан Утяшева превратилась в дерзкую блондинку

Смотри: Ляйсан Утяшева превратилась в дерзкую блондинку

Ляйсан Утяшева

ФОТО: Instagram

33-летняя телеведущая решилась на перемены в образе!

Известная телеведущая Ляйсан Утяшева решилась на кардинальные перемены и из шатенки перевоплотилась в длинноволосую блондинку. К такому шагу супругу Павла Воли подтолкнула фотосессия, во время которой она примерила несколько вызывающих и пикантных образов.

Видео с сегодняшней фотосессии: немного любви к работе, моде и переменам,

- подписала пост в своем Instagram Утяшева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) on

А потом добавила:

Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!

Фолловеры увидели в этом намек на грядущий старт популярного шоу "Танцы на ТНТ", в котором Утяшева участвовала в качестве ведущей.

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