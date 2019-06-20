Американская богиня: в Сети не перестают гудеть о последнем выходе Мелании Трамп
До того, как Дональд Трамп стал президентом, его супругу не воспринимали всерьез. Подумаешь, очередная модель — сколько таких у него было? Но Меланья за несколько лет сумела доказать, что она не обычная пустышка, а настоящая первая леди, которой под силу не только нарядами хвастаться, но и заниматься различными гуманитарными миссиями.
Каждый выход супруги Дональда Трампа на публику тщательно обсуждается мировыми СМИ. За годы в статусе первой леди лишь несколько ее образов можно было назвать по-настоящему провальными, остальные же — либо практически идеальны, либо близки к тому.
На днях Дональд Трамп объявил, что намерен баллотироваться на второй срок.
Вместе с супругой они покинули Белый дом и отправились в Орландо (Флориду), где был анонсирован митинг сторонников действующего главы Америки. Мелания выглядела невероятно счастливой, а мы ведь знаем, что она всегда показывает искренние эмоции (даже если они не по душе мужу).
Первая леди США была в белом приталенном платье средней длины (любимый фасон) и красных туфлях в горошек.
Уже во Флориде она появилась в другом образе — ярко-желтом комбинезоне с металлическим поясом на талии.
Невозможно не подметить, что желтый ей к лицу. Мелания Трамп тоже выступила перед собравшимися после супруга: «Я горжусь мужем, его администрацией и нашей семьей, которая работает на благо американского народа. Дональд действительно любит эту страну».
Хороший старт кампании! Ранее мы писали о визите четы в Букингемский дворец. А Дональд Трамп умудрился во время встречи с королевой оконфузиться несколько раз!