Американская богиня: в Сети не перестают гудеть о последнем выходе Мелании Трамп

Каждый выход супруги Дональда Трампа на публику тщательно обсуждается мировыми СМИ. За годы в статусе первой леди лишь несколько ее образов можно было назвать по-настоящему провальными, остальные же — либо практически идеальны, либо близки к тому.

На днях Дональд Трамп объявил, что намерен баллотироваться на второй срок.

Вместе с супругой они покинули Белый дом и отправились в Орландо (Флориду), где был анонсирован митинг сторонников действующего главы Америки. Мелания выглядела невероятно счастливой, а мы ведь знаем, что она всегда показывает искренние эмоции (даже если они не по душе мужу).

ФОТО: Ron Sachs/CNP/AdMedia/SIPA / Ron Sachs/CNP/AdMedia/SIPA

Первая леди США была в белом приталенном платье средней длины (любимый фасон) и красных туфлях в горошек.

Уже во Флориде она появилась в другом образе — ярко-желтом комбинезоне с металлическим поясом на талии.

ФОТО: MANDEL NGAN / AFP

Невозможно не подметить, что желтый ей к лицу. Мелания Трамп тоже выступила перед собравшимися после супруга: «Я горжусь мужем, его администрацией и нашей семьей, которая работает на благо американского народа. Дональд действительно любит эту страну».