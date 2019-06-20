Блогер признался: «Моя мать работает на двух работах, чтобы обеспечить нас с женой»

Например, это те красивые люди в Instagram, рассказывающие всем вокруг как нужно ездить в отпуск или как найти собственное счастье. Однако по-настоящему ценных советов там становится все меньше, все больше страниц ориентированы исключительно на маркетинг. Уже неоднократно таких вот инфлюэнсеров люди выводили на чистую воду.

Каталин Онк и его жена Елена Энгельгардт ведут в Instagram страничку Another Beautiful Day, где делятся с подписчиками фотографиями из своих путешествий.

За последние месяцы пара успела посетить Бали, Копенгаген, Непал и Париж. За их жизнью следят около 50 тысяч подписчиков.

В июле пара планирует велосипедную поездку из Германии в Африку, но оплачивать ее они не собираются. Каталин и Елена решили сделать за счет своих подписчиков и... мамы мужчины.

Они создали страничку на GoFundMe, надеясь собрать достаточную сумму, которой хватит на веллосипеды, снаряжение сим-карты, питание и, если понадобится, жилье или чрезвычайные ситуации.

Каждый доллар, каждое сообщение, любая помощь, которую вы можете предложить, поможет нам пойти дальше. Мы надеемся, что вы все наслаждаетесь и учитесь вместе с нами,

— подписали они сбор средств.

За неделю пара собрала всего лишь 200 долларов и рассказала, как они благодарны матери Каталина. Однако очень быстро комментарий пришлось удалить. Только вот Интернет помнит все.

В этот самый момент моя мама финансирует нас, она работает на двух работах и ​​сама почти ничего не имеет. Мы не просили у нее денег, но ей нравится, что она может помочь. Мама, я хочу, чтобы ты знала, что от твоей помощи выигрываем не только мы, но и сотни других,

— написал Каталин.

Естественно, этот пост подвергся огромной критике со стороны пользователей. Многие отмечали, что парочке было бы неплохо самим наконец-то устроиться на работу.

А некоторые комментаторы вспомнили, что Каталин часто говорит о психическом здоровье и поинтересовались, а не кажется ли ему, что подобная жизнь вредит психологическому здоровью его матери?

Каталин и Елена ответили критикам лишь спустя несколько дней. Они сказали, что многие люди могут только болтать и судить, а они никогда не скрывали источники своих доходов и рады любой помощи.

Кстати, их страница на GoFundMe все еще жива, за всё время небольшие суммы пожертвовали всего шесть человек. Маловероятно, что они добьются цели и соберут 10 тысяч долларов.