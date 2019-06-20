Чт, 20.06.2019
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  • На Таллиннском телевидении большие сокращения: что будет с секс-бомбой Ану Саагим?

На Таллиннском телевидении большие сокращения: что будет с секс-бомбой Ану Саагим?

Anu Saagim ja Reet Härmat säravad seksikas pesus

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Вчера стало известно, что Таллиннское телевидение сократило восемь сотрудников. Какая судьба ждет настоящих телезвезды Ханнеса Вырно и Ану Саагим? 

Как известно уже некоторое время, телеканал TTV борется с финансовыми трудностями, это подтверждает и член правления телеканала Таави Пукк. Для сокращения расходов сокращение восьми рабочих мест было неизбежным. 

Начиная с июня телеканал TTV работает в эконом-режиме, из-за этого будет отложено и начало осеннего сезона. 

Официально ведущими телеканала являются и Ану Саагим с Ханнесом Вырно, которые ведут передачи «Дотронься до меня!» и «33 минуты». Коснется ли их сокращение? 

Точного ответа на данный вопрос пока нет: осенняя программа канала станет известна через несколько месяцев. «Передачи Саагим и Вырно сейчас есть в нашей программе и очень хорошо восприняты телезрителями», - сказал Таави Пукк порталу Elu24. 

Ханнес Вырно в эфире своей передачи на TTV 

ФОТО: Kuvatõmmis saatest/TTV

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