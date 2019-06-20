Французские миллиардеры не выделили ни цента на Нотр-Дам, хотя обещали миллионы

Сразу после трагедии были сотни обещаний от миллионеров о пожертвованиях. Много денег жертвовали и обычные люди. Однако, французские доноры-миллиардеры, которые объявили о больших пожертвованиях, не заплатили ни копейки.

Большие доноры не заплатили. Ни цента. Они хотят знать, на что именно тратятся их деньги, и согласны ли они с этим, прежде чем делать что-то,

- сказал Андре Финот, представитель прессы в Нотр-Дам.

Например, Франсуа Пино из Artemis, которой принадлежат Gucci и Saint Laurent, пообещал 100 миллионов евро. Столько же обещал и генеральный директор французской энергетической компании Total Патрик Пуанне.

Бернар Арно, генеральный директор гиганта LVMH, которому принадлежат Louis Vuitton и Dior, пообещал 200 миллионов евро.

Мишель Пикауд из благотворительной организации «Друзья Нотр-Дам», говорит, что 90% пожертвований поступило от простых людей.