«Негоже мне смертному ходить по Земле, как Богу» ‒ именно так посчитал царь Агамемном, когда после победы над Троей его жена Клитемнестра расстелила перед ним красную ковровую дорожку. Ведь шествовать по красному ковру могли только боги, а не простые люди...