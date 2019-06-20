ТОП-20 эстонских и голливудских звезд, которым на красной дорожке нет равных
«Негоже мне смертному ходить по Земле, как Богу» ‒ именно так посчитал царь Агамемном, когда после победы над Троей его жена Клитемнестра расстелила перед ним красную ковровую дорожку. Ведь шествовать по красному ковру могли только боги, а не простые люди...
Впрочем, решать, простые ли люди собраны в нашей галерее — только вам! Представляем вам ТОП-20 эстонских и зарубежных звезд, красные наряды которых затмили все вокруг!