Хитрый Сергей Лазарев развлекает поклонников голым торсом после скандала
Сергей Лазарев опубликовал в Instagram новый пост. Подписчики начали заваливать его комментариями, пишут Dni.ru.
На фотографии артист запечатлен в очках и бейсболке с голым торсом. Его физическая форма приятно удивила фанатов. У Сергея явно наметился пресс, а также внушительный объем трицепса и бицепса. "А как вы подготовили свое тело к лету?" – поинтересовался музыкант.
"Сейчас все девчонки будут облизываться", – пошутил подписчик. И оказался прав.
Поклонницы буквально сошли с ума от восторга. "Мама дорогая, я аж ослепла!", "Умеешь ты мотивировать еще больше!", "Боже мой, как жарко!", "Я себе это фото поставлю на заставку телефона!" – пишут они.
"Худой, фу", – выделилась среди восторженных почитателей Екатерина Варнава.
Сам Лазарев довольно иронично отнесся к фото. Он поставил смешные хештеги, чтобы повеселить аудиторию: #мнекажетсяэтофотошоп, #этонееготело, #фучтоживотвтянул, #агдеволосынагруди, #этонеЛазарев.