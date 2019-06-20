Хитрый Сергей Лазарев развлекает поклонников голым торсом после скандала

На фотографии артист запечатлен в очках и бейсболке с голым торсом. Его физическая форма приятно удивила фанатов. У Сергея явно наметился пресс, а также внушительный объем трицепса и бицепса. "А как вы подготовили свое тело к лету?" – поинтересовался музыкант.

"Сейчас все девчонки будут облизываться", – пошутил подписчик. И оказался прав.

Поклонницы буквально сошли с ума от восторга. "Мама дорогая, я аж ослепла!", "Умеешь ты мотивировать еще больше!", "Боже мой, как жарко!", "Я себе это фото поставлю на заставку телефона!" – пишут они.

"Худой, фу", – выделилась среди восторженных почитателей Екатерина Варнава.