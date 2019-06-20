Как она похудела! Адель очень изменилась после развода с мужем

Мир шоу-бизнеса довольно жесток к тем, кто не хочет соответствовать его нормам. Именно поэтому звезды, которые не обладают идеальными формами или отменным вкусом, часто становятся мишенью для насмешек и оскорблений со стороны пользователей сети и хейтеров. Впрочем, некоторым удается оставаться на звездном Олимпе, несмотря на несоответствия, и быть любимыми миллионами поклонников по всему миру. Адель определенно относится к числу таких знаменитостей.