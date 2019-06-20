Как она похудела! Адель очень изменилась после развода с мужем

На новом видео сложно не заметить, что певица сбросила несколько килограммов.
Мир шоу-бизнеса довольно жесток к тем, кто не хочет соответствовать его нормам. Именно поэтому звезды, которые не обладают идеальными формами или отменным вкусом, часто становятся мишенью для насмешек и оскорблений со стороны пользователей сети и хейтеров. Впрочем, некоторым удается оставаться на звездном Олимпе, несмотря на несоответствия, и быть любимыми миллионами поклонников по всему миру. Адель определенно относится к числу таких знаменитостей.
В начале карьеры певицу часто критиковали за лишние килограммы. Со временем она начала заниматься спортом и заметно похорошела, однако такой стройной, как сейчас, после развода с супругом, она еще не была. Да-да, на днях звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором выглядит заметно похудевшей. По информации западных изданий, звезда сбросила 10 килограммов.
Oiii last time I saw the Spice Girls at Wembley was 21 years ago! Tonight with my nearest and dearest i cried, laughed, screamed, danced, reminisced and fell back in love with my 10 year old self. It’s no secret how much I love them, how much they inspired me to run for my life and never look back. I finally got to meet Ginger, I got drunk with the girls and quite frankly I can’t believe how far I’ve come 😂 thank you for the madness I get to live, I couldn’t have got here without you 5 BRITISH legends! I love you! ❤️
Адель уделяет время себе любимой, и она считает это своим приоритетом на данный момент вместе с ролью мамы для Анджело. Она любит свой новый режим тренировок, и он действительно дает результаты. Плюс она сбросила вес. Ее друзья рады, что она пришла в себя после развода. У нее новая жизнь,
- поделился инсайдер.