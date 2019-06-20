Чт, 20.06.2019
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Как она похудела! Адель очень изменилась после развода с мужем

Adele 2013. aastal Oscarite galal.

ФОТО: Reuters/ScanPix

На новом видео сложно не заметить, что певица сбросила несколько килограммов.

Мир шоу-бизнеса довольно жесток к тем, кто не хочет соответствовать его нормам. Именно поэтому звезды, которые не обладают идеальными формами или отменным вкусом, часто становятся мишенью для насмешек и оскорблений со стороны пользователей сети и хейтеров. Впрочем, некоторым удается оставаться на звездном Олимпе, несмотря на несоответствия, и быть любимыми миллионами поклонников по всему миру. Адель определенно относится к числу таких знаменитостей. 

В начале карьеры певицу часто критиковали за лишние килограммы. Со временем она начала заниматься спортом и заметно похорошела, однако такой стройной, как сейчас, после развода с супругом, она еще не была. Да-да, на днях звезда опубликовала видео на своей странице в Instagram, в котором выглядит заметно похудевшей. По информации западных изданий, звезда сбросила 10 килограммов. 

Адель уделяет время себе любимой, и она считает это своим приоритетом на данный момент вместе с ролью мамы для Анджело. Она любит свой новый режим тренировок, и он действительно дает результаты. Плюс она сбросила вес. Ее друзья рады, что она пришла в себя после развода. У нее новая жизнь,

- поделился инсайдер. 

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