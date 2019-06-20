Народ в панике: фестиваль I Land Sound на Сааремаа собирается обмануть доверчивых граждан?

Фестиваль в этом году пройдет в третий раз с 11 по 14 июля. И на странице мероприятия в Facebook на прошлой неделе сообщили, что в этом году расплатиться наличными или карточкой будет нельзя, деньги нужно будет предварительно поменять на специально созданные для этого случая жетоны.

Организаторы фестиваля считают использование жетонов вместо денег обоснованным шагом. По их словам, это сделает куплю-продажу быстрой, безопасной и добавит легкой игривости. В комментариях пользователи уже раскритиковали эту странную идею.

И поскольку на ярмарке и в пунктах продажи еды и напитков расплачиваться можно будет только жетонами, а один жетон - это один евро, то продавцы могут округлить цены в большую сторону, совсем не в пользу клиента.

Неиспользованные жетоны обратно на деньги не меняют, якобы не имея на это разрешения, но их можно пожертвовать на благое дело прямо на фестивале или истратить в последний день ярмарки, а также оставить себе на память в качестве сувенира.

Но предположим, что на фестиваль придет 4000 человек, каждый не использует хотя бы 1 жетон, организаторы получат в итоге около 4000 евро лишней прибыли.