Очаровашка! На Корсике обнаружили новую породу — помесь кошки и лисы

У животного обнаружили ДНК европейской дикой кошки, а также наблюдается генетика, очень близкая к африканской лесной кошке. Однако полную родословную еще предстоит определить. Животное отличается довольно широкими ушами и длинным хвостом с черными кольцами. Оно, правда, очень похоже на лису, но его шелковистая шерсть и форма морды являются характеристиками домашней кошки, по мнению экспертов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Это вполне естественный дикий вид, который, однако, не занесен в список известных животных, потому что это чрезвычайно осторожный экземпляр с манерами ночного хищника. По словам сотрудников ONCFS, это экстраординарное открытие. На фотографии видно, как один из них держит кошку-лису, демонстрируя ее длинные ноги и тело.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В течение многих лет местные жители называли кошку лисой из-за их заметного сходства. Именно длина и хвост дали животному имя кота-лисы во всех частях острова.