Эстонские артисты отказались выходить на сцену, если на их концертах будут коктейли с трубочками

Об Эстонии без пластиковых трубочек мечтает рэпер из Вызу 5miinust, красотка Лаура Пальдвере и рэпер Генка, которые в начале мая добавили в свой райдер пункт о запрете на их концертах продажи коктейлей с трубочками.

В течение месяца за защиту природы выступили Shanon, Лийс Лемсалу, NOЁP и Suur Papa. Быть может, список артистов будет со временем дополнен. А пока на их концертах коктейлей с трубочками, пожалуйста, не сервировать.

Только в Таллинне в пятницу используется около 30 тысяч трубочек, а на мировых пляжах их может быть более восьми миллиардов!

Клуб Sunset в Пярну

Этот ночной клуб с весеннего сезона поддержал начинания артистов и отказался от трубочек, обратив внимание жителей страны на одну из важнейших мировых проблем. Поскольку есть определенные классические коктейли, которые должны подаваться с трубочками, для них используют специальные разлагающиеся материалы. За сезон сейчас уходит не более 50 трубочек, ведь их дают только в случае, если клиент сам просит.