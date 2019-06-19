Таллиннцы в первый день расхватали все электросамокаты: не всем удалось сесть на Bolt

Сегодня, 19 июня, впервые в Эстонии заработала система аренды электросамокатов Bolt. Их можно найти на карте через приложение для вызова такси. В правом верхнем углу нужно лишь нажать на иконку самоката.
Мы сегодня днем попытались найти свободный самокат в центре Таллинна, но тщетно. Даже если на карте показывало, что самокат свободен и ждет своего клиента, то через 3 минуты его уже арендовывал кто-то другой. И если днем еще был шанс покататься на самокате, то к вечеру шансы равны нулю. На момент 18:00 в городе нет ни одного свободного самоката Bolt.
Стоимость минуты использования - 10 центов, сутки стоят 15 евро. За начало поездки с 1 июля будут брать 50 центов, но весь июнь начало поездки - 0 евро. Пока протестировать новое транспортное средство, которое должно помочь сократить пробки в городе, не удалось. Заранее забронировать самокат невозможно. Если увидели его в городе - хватайте, иначе улетит. Ждем свободных самокатов...
Вот карта: