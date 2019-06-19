Таллиннцы в первый день расхватали все электросамокаты: не всем удалось сесть на Bolt

Мы сегодня днем попытались найти свободный самокат в центре Таллинна, но тщетно. Даже если на карте показывало, что самокат свободен и ждет своего клиента, то через 3 минуты его уже арендовывал кто-то другой. И если днем еще был шанс покататься на самокате, то к вечеру шансы равны нулю. На момент 18:00 в городе нет ни одного свободного самоката Bolt.