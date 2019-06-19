Егор Крид выпустил первую песню без Black Star. Пользователи назвали ее плагиатом

Композиция американского рэпера была выпущена на альбоме SYRE еще в 2017 году, став одной из самых популярных в его карьере. В треке Крида нашли очень, кхм, подробные отсылки на работу Смита: вплоть до стилистических приемов, обработки вокала и даже использованных инструментов. Предлагаем вам самим оценить, насколько похожими оказались эти песни: