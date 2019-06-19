Егор Крид выпустил первую песню без Black Star. Пользователи назвали ее плагиатом

Расставшись наконец с Black Star, окрыленный свободой Егор Крид выпустил новый трек «Грехи». Пользователи Сети отметили, что композиция вышла лиричной, эмоциональной и очень похожей на трек BLUE сына Уилла Смита — Джейдена, пишет Супер.
Композиция американского рэпера была выпущена на альбоме SYRE еще в 2017 году, став одной из самых популярных в его карьере. В треке Крида нашли очень, кхм, подробные отсылки на работу Смита: вплоть до стилистических приемов, обработки вокала и даже использованных инструментов. Предлагаем вам самим оценить, насколько похожими оказались эти песни: