Красавица-певица из Санкт-Петербурга Женя Любич призналась, чем ее покорил Таллинн
Сегодня в шоу Limon LIVE у Эдгара Гергеля в гостях яркая гостья с прекрасным вокалом - Женя Любич из Санкт-Петербурга. Артистка выступала с концертами в Таллинне и Риге.
Вечеринки на крышах Санкт-Петербурга часто проходят при участии Жени Любич, которая поет не только на русском, но и английском и французском языках. Песни артистки всегда очень душевные.
В программе мы поговорим о ситуации в Риге, когда журналистка написала злой пост у себя в Facebook, раскритиковав звук на концерте Жени Любич в столице Латвии. Как артистка реагирует на такие замечания и что певица отвечает в этот раз?
«Я обожаю Таллинн, у меня даже есть песня про ваш город, которую я когда-то написала под впечатлением от Старого города. Я всегда ее здесь пою. С одной стороны, он близок к Петербургу, но с другой стороны - это совершенно другая реальность. Здесь очень уютно. Меня всегда здесь хорошо принимают», - рассказала Женя.
Также мы поговорили о материнстве и о том, кто следит за маленькой дочкой, когда артистка на гастролях. Естественно, не забудем и о концертах на крышах Санкт-Петербурга.
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