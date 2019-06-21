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  • Красавица-певица из Санкт-Петербурга Женя Любич призналась, чем ее покорил Таллинн

Красавица-певица из Санкт-Петербурга Женя Любич призналась, чем ее покорил Таллинн
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Сегодня в шоу Limon LIVE у Эдгара Гергеля в гостях яркая гостья с прекрасным вокалом - Женя Любич из Санкт-Петербурга. Артистка выступала с концертами в Таллинне и Риге. 

Вечеринки на крышах Санкт-Петербурга часто проходят при участии Жени Любич, которая поет не только на русском, но и английском и французском языках. Песни артистки всегда очень душевные. 

В программе мы поговорим о ситуации в Риге, когда журналистка написала злой пост у себя в Facebook, раскритиковав звук на концерте Жени Любич в столице Латвии. Как артистка реагирует на такие замечания и что певица отвечает в этот раз?

Женя Любич в гостях на шоу Limon LIVE 

ФОТО: Konstantin Sednev / POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

«Я обожаю Таллинн, у меня даже есть песня про ваш город, которую я когда-то написала под впечатлением от Старого города. Я всегда ее здесь пою. С одной стороны, он близок к Петербургу, но с другой стороны - это совершенно другая реальность. Здесь очень уютно. Меня всегда здесь хорошо принимают», - рассказала Женя. 

Также мы поговорили о материнстве и о том, кто следит за маленькой дочкой, когда артистка на гастролях. Естественно, не забудем и о концертах на крышах Санкт-Петербурга. 

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