Красавица-певица из Санкт-Петербурга Женя Любич призналась, чем ее покорил Таллинн

«Я обожаю Таллинн, у меня даже есть песня про ваш город, которую я когда-то написала под впечатлением от Старого города. Я всегда ее здесь пою. С одной стороны, он близок к Петербургу, но с другой стороны - это совершенно другая реальность. Здесь очень уютно. Меня всегда здесь хорошо принимают», - рассказала Женя.