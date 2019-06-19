Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил человека

Очередной светский выход Кейт Миддлтон и принца Уильяма обернулся настоящей трагедией. 17 июня супруги направлялись в Виндзорский замок, чтобы принять участие в церемонии Ордена Подвязки. Автомобиль, в котором находились члены королевской семьи, по традиции сопровождали полицейские. Один из сотрудников правопорядка и стал участником дорожно-транспортного происшествия, сбив 83-летнюю Ирен Мэйор, которая переходила дорогу.

Англичанку доставили в местную больницу. Сейчас Ирен находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее многочисленные травмы и переломы тазовых костей. «Женщина лежала на земле, прибывшие медики сразу начали оказывать ей помощь. Рядом лежал и тот самый мотоцикл», — рассказали очевидцы.

А вот Кейт и Уильям не сразу узнали о случившемся: чета уехала с места аварии, и лишь позднее, когда трагедию широко осветили в прессе, поняли, что невольно стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Представитель королевской семьи рассказал, что супруги были шокированы и опечалены произошедшим. Герцог и герцогиня Кембриджские сразу вышли на связь с родственниками Ирен Мэйор. Они уже отправили пострадавшей цветы и готовы увидеться с ней, как только женщине станет лучше.

Сейчас расследованием трагедии занимаются представители специальных служб. Полицейский, сбивший англичанку, уже дал показания. Виновник аварии принес извинения родственникам пострадавшей и заявил, что он расстроен и опустошен из-за произошедшего.

По информации британской прессы, Мэйор много лет занималась благотворительностью. После смерти мужа она посвятила себя помощи другим людям. «Ирен часто посещала церковь. Мы все были в шоке, когда узнали об этой аварии. Она очень светлый, добрый человек. Всегда была такой веселой. Теперь молимся за то, чтобы она поскорее вернулась из больницы», — сообщил друг пострадавшей.