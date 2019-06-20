Без трусов: эстонец выиграл знаменитый марафон «Голая десятка» в Финляндии (ФОТО, ВИДЕО)

Идея состоит в том, чтобы бежать или идти 10 или 42 километра голыми. Участники во время бега могут носить только обувь, носки и головные уборы. Женщины носят топ, если их грудь слишком большая и сильно трясется во время бега.

В этот году мужской марафон (42 километра) выиграл эстонец Андрес Яковлев, у которого было лишь четыре конкурента. Бег длился более трех часов (3.52). По словам Андреса, он поехал туда не только выигрывать, но и наслаждаться атмосферой. Это его десятый марафон. Но Андрес взял с собой друга, который бежал голым впервые.

Nakukymppi ФОТО: Erakogu

Как правило, в «Голой десятке» участвуют несколько сотен участников, большинство из них бегут 10 километров. Туда попадают те, кто проиграли спор, парни справляют мальчишник. Есть также и те, кому это просто нравится. По словам Андреса, голым бежать даже приятнее, чем в одежде, но раза в год ему хватает. Каждый день он не готов бегать голым.

«Если мы можем быть полностью голыми в общей сауне, то почему не можем вместе бежать?» - говорит Яковлев.