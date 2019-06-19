Ксения Собчак появилась в эфире с обручальным кольцом

Ксения Собчак и Максим Виторган разорвали отношения несколько месяцев назад. Но даже после развода пара продолжает иногда проводить время в одном месте. Так, недавно Ксению и Максима видели на концерте на Кипре. Однако о возобновлении отношений речи не идет. Собчак везде появляется в компании режиссера Константина Богомолова. Об их романе не говорит только ленивый. Но режиссер и телеведущая не дают комментариев. «Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения», — заявила Ксения.