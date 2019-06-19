Ср, 19.06.2019
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Ксения Собчак появилась в эфире с обручальным кольцом

Ксения Собчак

ФОТО: Sergey Pyatakov / Sputnik

Украшение на правой руке кумира заметили поклонники. Удивившись этому факту, фанаты задались вопросом: откуда у Собчак появилось кольцо? Символ ли это будущего брака или ностальгия по прошлому?

Ксения Собчак и Максим Виторган разорвали отношения несколько месяцев назад. Но даже после развода пара продолжает иногда проводить время в одном месте. Так, недавно Ксению и Максима видели на концерте на Кипре. Однако о возобновлении отношений речи не идет. Собчак везде появляется в компании режиссера Константина Богомолова. Об их романе не говорит только ленивый. Но режиссер и телеведущая не дают комментариев. «Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения», — заявила Ксения.

В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки. Поклонники Ксении гадают, почему на руке Собчак вновь засиял символ брака? Пока на этот вопрос ответа нет, пишет «Стархит».

Ксения Собчак и ее загадочное кольцо.

ФОТО: Кадр шоу «Осторожно, Собчак!»

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