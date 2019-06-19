Ср, 19.06.2019
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Бывшая жена Сергея Шнурова рассказала, как вывела его из запоя с помощью курицы

Сергей Шнуров.

ФОТО: Instagram

После стараний Матильды певец целый год был трезвенником, пишет Пятый канал.

Бывшая жена лидера группы «Ленинград» после развода практически не давала интервью на эту тему. Но 18 июня на лекции одного из глянцевых журналов она рассказала о том, как боролась с пагубной привычкой артиста — алкоголизмом, сообщает сайт KP.RU.

Матильда поведала публике, что пыталась переубедить певца вести разгульный образ жизни и на своем примере показывала, что ЗОЖ — это интересно. Когда не было гастролей, пара старалась как можно больше времени проводить дома.

А чтобы Сергей не увлекся алкоголем и вредной едой, готовила ему, хотя не особо умела, по ее словам. Очень часто Матильда жарила музыканту курицу с овощами. Такую альтернативу гулянкам мужа она нашла. И постоянно переубеждала певца, что ЗОЖ — это не так уж скучно.

После всех стараний Матильды на год Сергей Шнуров завязал с алкоголем. В августе 2018 года пара оформила развод. Спустя пять месяцев музыкант женился на 26-летней светской львице из Екатеринбурга Ольге Абрамовой.

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