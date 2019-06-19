«Я бы расстался спокойно»: Баста пошел против Тимати в скандальных разборках с L'One

«На счет L'One и Black Star: я могу сказать, что нужно очень корректно завершать отношения между лейблом и артистом. В пользу Black Star говорит то, что L'One сам подписал контракт, сам залез во все эти обязательства перед лейблом. Но он, несомненно, очень долго проработал там и лично я бы расстался спокойно, сохранил бы с ним дружеские отношения. Это вообще очень сложно — сотрудничать с артистом. L'One — артист, который сделал очень много для развития и репутации Black Star. Лучше было бы, чтобы все пожали руки и расстались. Тимати занимается бизнесом, это нормально, это его работа. У каждого свой взгляд на музыку и взаимодействие с артистом. У каждого свой путь».