Целительница Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад

Многие скептически относились к Давиташвили, считая ее сверхъестественные способности обычным шарлатанством. Однако поклонников ее таланта было значительно больше, чем скептиков. Клиентами целительницы становились самые известные люди, в числе которых оказался Бари Алибасов. Двадцать лет назад медиум предсказала трагедию, случившуюся с продюсером «На-на» совсем недавно.

Как рассказал телеведущий Дмитрий Борисов в эфире нового выпуска программы «Пусть говорят», свое предсказание Джуна сделала при свидетелях. Она сообщила Алибасову, что в будущем его может убить «огонь, идущий из горла».

Тогда Бари бросил курить. Он был уверен, что предсказательница говорила именно об опасности сигарет. Но от судьбы продюсер уйти не смог, четвертого июня с ним случилась трагедия. Случайно глотнув средство для прочистки канализационных труб, перепутав его с упаковкой сока, Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ Склифосовского.