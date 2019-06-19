Астрологи нашли чистюль и грязнуль среди знаков Зодиака

Даже первый поход в гости к новому знакомому не сможет охарактеризовать его как чистюлю или грязнулю. Ведь обычно перед приходом гостей принято убираться.
Но «раскусить» человека всегда можно. Стоит узнать лишь его дату рождения и принадлежность к тому или иному знаку Зодиака, пишет «Говорит Уфа».
Овен
Это очень чистоплотные люди. Но им всегда мешает лень. Поэтому им проще сложить все грязные вещи в укромное место, чем провести генеральную уборку. А если открыть ящики во всей квартире, то там можно найти настоящий ком из вещей, канцелярии, книг и т.д. Но что касается личной чистоплотности, этот знак очень щепетильно к ней относится.
Телец
Чистоплотность этого знака Зодиака переходит все границы. В их доме всегда все стоит на своих местах. И если существует хоть какой-либо беспорядок, то Телец сойдет с ума. Также они могут отказаться от интерьерной вещи, которой явно не найдется места. Другие же люди в этом случае сначала купили бы вещь, а потом искали бы ей достойное место.
Близнецы
Двойственность этого знака Зодиака проявляется не только в характере, но и в отношении к чистоплотности. С одной стороны это очень чистоплотные люди. Они могут раздражаться от грязи даже в гостях, когда не могут повлиять на чистоту жилища. Но иногда они просто не могут заставить себя провести уборку. Личная же гигиена у этого знака на высшем уровне, ведь они довольно влюблены в себя.
Рак
Чистоплотные личности, которые не загоняют себя в жесткие рамки. Они просто любят убираться, поэтому делают это каждую неделю. Но на территории личного пространства у них может быть небольшой беспорядок, который они все равно когда-нибудь уберут.
Лев
Это творческие личности, которые порой не замечают беспорядка. Даже если он коснется внешности (например, в виде пятна на одежде или обуви). Им важно чувствовать себя комфортно, тогда они будут счастливы. А беспорядок и неряшливый внешний вид они себе часто прощают, ведь это их единственный минус (как считают сами представители этого знака Зодиака).
Дева
Маниакальная чистоплотность присуща этим людям. Они всегда поддерживают идеальную чистоту в своем доме, а одежду – всегда одевают идеально чистую и выглаженную. Их сильный страх – пятно грязи на одежде. К тому же они могут убираться и по несколько раз в день, лишь бы никто не сказал, что в квартире есть хоть одно грязное место.
Весы
Чаще всего представители этого знака Зодиака неряшливы. И это не банальная лень. Им просто некомфортно, когда вокруг царит чистота. Поэтому они могут позволять себе беспорядки, а убираются лишь в том случае, когда помещение действительно становится грязным и захламленным.
Скорпион
Эти люди чистоплотны, особенно в вопросах индивидуальной гигиены. Дома же они убираются по мере загрязнения, хоть и на выходных проводят полную уборку. Для них свойственно не затруднять себе жизнь, а также не создавать себе плохого настроения. А грязное жилище как раз может стать источником стресса. Поэтому Скорпионы могут иногда позволить себе беспорядок, который все равно уберут в ближайшее время.
Стрелец
Для этих натур – уборка это сущий ад. Жилище этих людей является ночлегом, в котором можно также привести себя в порядок и поесть. Вне своей квартиры они являются яркими личностями, которым интересно все новое. А вот дома можно обнаружить, что с уборкой дела обстоят не очень. Но их не стоит в этом винить, ведь ими правит тяга к путешествиям, новым увлечениям и т.д. А размениваться по пустякам – не их конек.
Козерог
В юном возрасте эти люди проводят поверхностную уборку. В дальних углах и ящиках всегда скапливается пыль. По мере взросления эти натуры становятся более дисциплинированными и собранными, поэтому они всегда поддерживают дома порядок. Хоть в их характере и не предусмотрена тяга к уборке.
Водолей
Организованность этих представителей нужна только в работе. В домашней же обстановке все иначе. У них может быть беспорядок в самых разных местах, но наряду с этим они очень любят украшать свой дом различными интерьерными вещами. Но некий беспорядок не мешает им знать, где лежат самые необходимые вещи, например, документы.
Рыбы
Эти натуры просто ненавидят уборку. Они откладывают этот процесс как можно дольше, но когда это закончится, то они наведут идеальный порядок. Возможно, они потратят на это весь день, зато лягут спать счастливыми и с чувством выполненного долга. К тому же им не всегда понятно, зачем складывать вещи на свои места, если уже завтра они понадобятся.