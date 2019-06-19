Астрологи нашли чистюль и грязнуль среди знаков Зодиака

Но «раскусить» человека всегда можно. Стоит узнать лишь его дату рождения и принадлежность к тому или иному знаку Зодиака, пишет «Говорит Уфа».

Овен

Это очень чистоплотные люди. Но им всегда мешает лень. Поэтому им проще сложить все грязные вещи в укромное место, чем провести генеральную уборку. А если открыть ящики во всей квартире, то там можно найти настоящий ком из вещей, канцелярии, книг и т.д. Но что касается личной чистоплотности, этот знак очень щепетильно к ней относится.

Телец

Чистоплотность этого знака Зодиака переходит все границы. В их доме всегда все стоит на своих местах. И если существует хоть какой-либо беспорядок, то Телец сойдет с ума. Также они могут отказаться от интерьерной вещи, которой явно не найдется места. Другие же люди в этом случае сначала купили бы вещь, а потом искали бы ей достойное место.

Близнецы

Двойственность этого знака Зодиака проявляется не только в характере, но и в отношении к чистоплотности. С одной стороны это очень чистоплотные люди. Они могут раздражаться от грязи даже в гостях, когда не могут повлиять на чистоту жилища. Но иногда они просто не могут заставить себя провести уборку. Личная же гигиена у этого знака на высшем уровне, ведь они довольно влюблены в себя.

Рак

Чистоплотные личности, которые не загоняют себя в жесткие рамки. Они просто любят убираться, поэтому делают это каждую неделю. Но на территории личного пространства у них может быть небольшой беспорядок, который они все равно когда-нибудь уберут.

Лев

Это творческие личности, которые порой не замечают беспорядка. Даже если он коснется внешности (например, в виде пятна на одежде или обуви). Им важно чувствовать себя комфортно, тогда они будут счастливы. А беспорядок и неряшливый внешний вид они себе часто прощают, ведь это их единственный минус (как считают сами представители этого знака Зодиака).

Дева

Маниакальная чистоплотность присуща этим людям. Они всегда поддерживают идеальную чистоту в своем доме, а одежду – всегда одевают идеально чистую и выглаженную. Их сильный страх – пятно грязи на одежде. К тому же они могут убираться и по несколько раз в день, лишь бы никто не сказал, что в квартире есть хоть одно грязное место.

Весы

Чаще всего представители этого знака Зодиака неряшливы. И это не банальная лень. Им просто некомфортно, когда вокруг царит чистота. Поэтому они могут позволять себе беспорядки, а убираются лишь в том случае, когда помещение действительно становится грязным и захламленным.

Скорпион