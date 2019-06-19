Актриса сериала «Счастливы вместе» сфотографировалась в бикини спустя два месяца после родов

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова до последнего скрывала от поклонников свою третью беременность, поэтому появление еще одного ребенка в семье актрисы стала полной неожиданностью для ее поклонников. Сагалова не раскрывает пол и имя малыша, как и не публикует фотографии с ним, зато радует подписчиков снимками в бикини.

«Пока все "выгуливают" платья на "Кинотавре", многодетная мать выгуливает все свое потомство на солнышке и море... И скажу вам откровенно, чувствует себя ничуть не хуже», — рассказала Дарья в Instagram.

Актриса, нужно сказать, довольно быстро пришла в форму после родов и выглядит отлично. Поддерживают эту точку зрения и многие ее подписчики. В комментариях к фото они осыпали Сагалову комплиментами, поблагодарив за достойный пример для подражания.