За чем охотятся зеваки? Вот как выглядит Припять после наплыва туристов

Новый сериал обошел по рейтингам такие культовые проекты, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие».

Одна из туристок по имени Хана рассказала, что посетила Чернобыль спустя неделю после выхода последнего эпизода сериала. Она отметила, что не рекомендует посещать зону отчуждения, так на тридцатиградусной жаре в защитной одежде очень жарко. По ее словам, больше всего ее впечатлила Припять, которую она назвала самой интересной частью путешествия.

Стоит сказать, что зона очень уж распиаренная, много хайпа. Там нет радиации. Место безопасное, если кто-то из-за этого переживает. Зона похожа на парк развлечений, где люди заинтересованы в том, чтобы найти место с радиацией, и делают селфи, чтобы не пожалеть о поездке,

— рассказала Хана.

Она добавила, что не жалеет о поездке, но желания посетить Чернобыль еще раз у нее не возникло. Хана подчеркнула, что сравнивать сериал и реальный Чернобыль едва ли можно, так как они слишком разные.

Как рассказала другой турист по имени Анна, за впечатлениями из сериала едут только иностранцы. Жители СНГ к аварии на ЧАЭС относятся иначе – для них это общая история. По ее словам, реальная Припять сильно отличается от той, что показывают в документальных фильмах – она более заросшая и заброшенная.

В центре есть большие дома. Вполне крепкие. Но есть и менее устойчивые. Наш друг сказал, если их хоть раз протопить, могут развалиться. Очень большая сырость в домах,

— отметила Анна.