Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах на скачках

Для торжественного события под открытым небом члены королевской семьи выбрали наряды одинакового небесно-голубого оттенка. Стильная Кейт Миддлтон, чьи образы создает экс-редактор британского Vogue, сделала ставку на женственном платье в стиле "бонтон" от ливанского кутюрье Elie Saab. Полупрозрачная ткань, декорированная бусинками и кружевом в области груди, придавала жене принца Уильяма элегантности. А завязанный на шее бант со шляпкой довершал праздничный аутфит 37-летней герцогини.

Не менее прекрасной была и сама королева. Ее Величество облачилась в цветочное легкое платье, а наверх надела пальто на пуговицах также, как и у невестки, небесно-голубого оттенка. Елизавета II по традиции завершила образ дамской шляпой в тон наряду и белыми перчатками.