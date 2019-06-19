Ср, 19.06.2019
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  • Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах на скачках

Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах на скачках
ГАЛЕРЕЯ!

После торжественного мероприятия в Виндзорском замке по случаю церемонии вручения ордена рыцарей, где члены королевской семьи продемонстрировали роскошные наряды, королева Британии Елизавета II и герцогиня Кейт Миддлтон появились на Аскотском ипподроме, где состоялся первый день Королевских конных скачек.

Для торжественного события под открытым небом члены королевской семьи выбрали наряды одинакового небесно-голубого оттенка. Стильная Кейт Миддлтон, чьи образы создает экс-редактор британского Vogue, сделала ставку на женственном платье в стиле "бонтон" от ливанского кутюрье Elie Saab. Полупрозрачная ткань, декорированная бусинками и кружевом в области груди, придавала жене принца Уильяма элегантности. А завязанный на шее бант со шляпкой довершал праздничный аутфит 37-летней герцогини.

ФОТО: TOBY MELVILLE / REUTERS

Не менее прекрасной была и сама королева. Ее Величество облачилась в цветочное легкое платье, а наверх надела пальто на пуговицах также, как и у невестки, небесно-голубого оттенка. Елизавета II по традиции завершила образ дамской шляпой в тон наряду и белыми перчатками. 

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

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