Горячая, как пожар! Рианна сверкнула аппетитными формами, надев яркое платье на голое тело
Известная барбадосская певица Рианна, которая недавно озадачила фанатов соблазнительной фотосессией, продолжает активно продвигать коллекцию одежды свою дебютную коллекцию люксовой одежды, которую представила меньше месяца назад, пишет TCH.
Так на днях Рири посетила презентацию своей коллекции в Нью-Йорке, в мультибрендовом магазине The Webster, который находится в известном районе Сохо.
На публике звезда появилась в присущем ей ярком образе.
Для своего выхода она выбрала ярко розовое мини-платье, которое надела без бюстгалтера, и босоножки в этой цветовой гамме. Дополнила образ звезда массивными бирюзовыми серьгами и браслетами, а также губной помадой в тон наряда.
Прической певица также удивила, свое обычно черные волосы она заплела в рыжие афрокосички.
Заметим, свою дебютную коллекцию знаменитость создала в сотрудничестве с люксовым брендом LVMH и стала первой темнокожей женщиной, которая возглавила модный дом.