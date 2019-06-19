Горячая, как пожар! Рианна сверкнула аппетитными формами, надев яркое платье на голое тело

Так на днях Рири посетила презентацию своей коллекции в Нью-Йорке, в мультибрендовом магазине The Webster, который находится в известном районе Сохо.

На публике звезда появилась в присущем ей ярком образе.

Для своего выхода она выбрала ярко розовое мини-платье, которое надела без бюстгалтера, и босоножки в этой цветовой гамме. Дополнила образ звезда массивными бирюзовыми серьгами и браслетами, а также губной помадой в тон наряда.

Прической певица также удивила, свое обычно черные волосы она заплела в рыжие афрокосички.