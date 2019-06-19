Ср, 19.06.2019
Роберт Паттинсон уже в Таллинне! Главная звезда фильма Кристофера Нолана прибыла в Эстонию СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Диетологи назвали самые опасные продукты для мужчин и женщин

Диетологи назвали самые опасные продукты для мужчин и женщин

Шашлык. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Специалисты перечислили, какие продукты вредны для здоровья мужчин и женщин, пишет «Волгоградская правда».

Мужчины любят жареное мясо, однако употреблять его регулярно диетологи не советуют. Оно негативно влияет на здоровье, так как содержит большое количество канцерогенов – почти в три раза больше, чем сигареты.

Злоупотребление жареным на углях мясом повышает риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной. А жареная курица может способствовать развитию рака простаты.

Мужчинам советуют также отказаться от бутербродов с колбасой на белом хлебе. Быстрые углеводы снижают тестостерон.

Женщинам рекомендуют исключить из рациона питания соли и другие приправы, так как они повышают риск развития гастрита и язвы желудка. Слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами.

Маргарин также попал в список вредных продуктов. Он закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта. Белый хлеб, по мнению специалистов, способствует возникновению диабета.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ