Диетологи назвали самые опасные продукты для мужчин и женщин

Злоупотребление жареным на углях мясом повышает риск развития рака желудка, кишечника и поджелудочной. А жареная курица может способствовать развитию рака простаты.

Мужчинам советуют также отказаться от бутербродов с колбасой на белом хлебе. Быстрые углеводы снижают тестостерон.

Женщинам рекомендуют исключить из рациона питания соли и другие приправы, так как они повышают риск развития гастрита и язвы желудка. Слизистая желудка женщин более нежная и легко травмируется агрессивными веществами.

Маргарин также попал в список вредных продуктов. Он закупоривает сосуды и повышает риск развития инфаркта. Белый хлеб, по мнению специалистов, способствует возникновению диабета.