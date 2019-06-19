Мировая сеть ресторанов открыла свое заведение в Юлемисте. Но что там не так?

Если прочие рестораны Vapiano известны в Эстонии достаточно необычной системой заказа блюд при помощи карты, то в центре Ülemistes используется новая концепция. «В отличие от других наших ресторанов, в Ülemiste карта для оформления заказа не требуется. Гость просто заходит, заказывает на кассе, берет бипер и находит подходящий столик. Когда еда будет готова, бипер даст об этом знать – как и в других наших ресторанах», - пояснил исполнительный директор Vapiano Герт Керде.

Главная цель Vapiano по-прежнему заключается в том, чтобы максимально быстро предлагать блюда из свежайших продуктов – пасту, пиццу и салаты в Vapiano готовят на глазах у клиентов. «Также все чаще люди заказывают еду с собой, чтобы затем наслаждаться ей дома, с друзьями или – в теплое время года – на пикнике», - отметил Керде. Несмотря на это, ресторан Vapiano в Ülemiste располагает площадью в 400 квадратных метров и вмещает 188 человек. Также здесь есть отдельная зона кафе и детский игровой уголок.

«Vapiano в Ülemiste особенно хорошо подходит автомобилистам – сюда легко добраться и тут не нужно беспокоиться о том, как найти парковочное место», - Керде отдельно отметил отличное расположение нового Vapiano.

Открытый в центре Ülemistes ресторан Vapiano стал четвертым в Эстонии – также рестораны Vapiano находятся в Таллинне в центрах Foorum и Solaris, и в тартуском торговом центре Kvartal. Наряду с эстонскими ресторанами Vapiano партнеры-франшизодержатели Герт Керде, Тарво Яансоо, Харри Амбур и Андрес Кивистик управляют еще тремя ресторанами в Финляндии и Литве.