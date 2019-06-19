Мировая сеть ресторанов открыла свое заведение в Юлемисте. Но что там не так?
Открывшийся в расширившемся центре Ülemiste и вмещающий почти 200 человек ресторан Vapiano отличается от прочих заведений сети, прежде всего, концепцией обслуживания, где для заказа больше не требуется использовать карту. По всей Европе сейчас не более десятка ресторанов Vapiano с такой новой системой заказа без карты.
Если прочие рестораны Vapiano известны в Эстонии достаточно необычной системой заказа блюд при помощи карты, то в центре Ülemistes используется новая концепция. «В отличие от других наших ресторанов, в Ülemiste карта для оформления заказа не требуется. Гость просто заходит, заказывает на кассе, берет бипер и находит подходящий столик. Когда еда будет готова, бипер даст об этом знать – как и в других наших ресторанах», - пояснил исполнительный директор Vapiano Герт Керде.
Главная цель Vapiano по-прежнему заключается в том, чтобы максимально быстро предлагать блюда из свежайших продуктов – пасту, пиццу и салаты в Vapiano готовят на глазах у клиентов. «Также все чаще люди заказывают еду с собой, чтобы затем наслаждаться ей дома, с друзьями или – в теплое время года – на пикнике», - отметил Керде. Несмотря на это, ресторан Vapiano в Ülemiste располагает площадью в 400 квадратных метров и вмещает 188 человек. Также здесь есть отдельная зона кафе и детский игровой уголок.
«Vapiano в Ülemiste особенно хорошо подходит автомобилистам – сюда легко добраться и тут не нужно беспокоиться о том, как найти парковочное место», - Керде отдельно отметил отличное расположение нового Vapiano.
Открытый в центре Ülemistes ресторан Vapiano стал четвертым в Эстонии – также рестораны Vapiano находятся в Таллинне в центрах Foorum и Solaris, и в тартуском торговом центре Kvartal. Наряду с эстонскими ресторанами Vapiano партнеры-франшизодержатели Герт Керде, Тарво Яансоо, Харри Амбур и Андрес Кивистик управляют еще тремя ресторанами в Финляндии и Литве.
Смотрите яркую галерею праздничного открытия!