Фото: в Таллинне заработал красивый каскадный водопад. На это стоит посмотреть!

«В прошлом году в ходе реконструкции сквера Китсеаэд выяснилось, что вода стекает по каскадному водопаду неправильно и поэтому пришлось заказать его ремонт. Работы должны были быть готовы к 6 июля, но городское учреждение Kadrioru Park сделало их быстрее. В ходе работ укрепили кладку, сделали правильный наклон ступенек и установили сетку, чтобы водопад не засорялся», - сказал старейшин района Кесклинн Владимир Свет.

Работы были заказаны Управой района Кесклинн и отделом охраны старины Талллиннского департамента городского планирования. Стоимость работ составила 4900 евро.

«Теперь появилась еще одна причина посетить реконструированный и открытый для жителей Таллинна и гостей столицы сквер Китсеаэд в Старом городе», - добавил Свет.