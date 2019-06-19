Фото: в Таллинне заработал красивый каскадный водопад. На это стоит посмотреть!

В Старом городе в сквере на улице Нунне вчера вновь стал работать каскадный водопад.
«В прошлом году в ходе реконструкции сквера Китсеаэд выяснилось, что вода стекает по каскадному водопаду неправильно и поэтому пришлось заказать его ремонт. Работы должны были быть готовы к 6 июля, но городское учреждение Kadrioru Park сделало их быстрее. В ходе работ укрепили кладку, сделали правильный наклон ступенек и установили сетку, чтобы водопад не засорялся», - сказал старейшин района Кесклинн Владимир Свет.
Работы были заказаны Управой района Кесклинн и отделом охраны старины Талллиннского департамента городского планирования. Стоимость работ составила 4900 евро.
«Теперь появилась еще одна причина посетить реконструированный и открытый для жителей Таллинна и гостей столицы сквер Китсеаэд в Старом городе», - добавил Свет.
Небольшая зеленая зона, которую в честь главной достопримечательности — скульптуры косули, созданной скульптором Яаном Коортом, называют Китсеаэд, была полностью реконструирована прошлой осенью. В прошлом году в ходе реконструкции в сквере были построены дорожки и восстановлены лестницы, которые ведут из сквера на улицу Нунне. Появилось новое освещение и озеленение, были установлены скамейки. Сам сквер, долгое время закрытый для людей, был вновь открыт для посещения.