Почему Гарри носит обручальное кольцо, а Уильям нет: комментарий дворца

В День отца герцоги Сассекские опубликовали трогательный снимок своего сына Арчи. Малыш сжимал палец отца. На руке принца Гарри красовалось обручальное кольцо.

В это же время руки принца Уильяма сняли крупным планом на официальном мероприятии. На его безымянном пальце кольца не было. Британские журналисты обратились за комментариями в Кенсингтонский дворец, спросив, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а его старший брат, принц Уильям, нет.

«Очевидно, что это личное дело и предпочтения герцогов», — заявил представитель Кенсингтонского дворца.

Супруг Кейт Миддлтон в этом плане последователен. Он снял обручальное кольцо практически сразу после свадьбы и больше его не надевал. Даже после рождения первого ребенка во время официальной фотосессии он был без этого атрибута женатого мужчины.

Кейт Миддлтон со времени свадьбы в 2011 году носит два кольца — простое обручальное кольцо соседствует с роскошным помолвочным кольцом с сапфирами и бриллиантами,которое ранее принадлежало ее покойной свекрови, принцессе Диане.