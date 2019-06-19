Почему Гарри носит обручальное кольцо, а Уильям нет: комментарий дворца

Кенсингтонский дворец прокомментировал отсутствие обручального кольца на пальце герцога Кембриджского. Принц Уильям снял украшение сразу после свадьбы, пишет Cosmo.
В День отца герцоги Сассекские опубликовали трогательный снимок своего сына Арчи. Малыш сжимал палец отца. На руке принца Гарри красовалось обручальное кольцо.
В это же время руки принца Уильяма сняли крупным планом на официальном мероприятии. На его безымянном пальце кольца не было. Британские журналисты обратились за комментариями в Кенсингтонский дворец, спросив, почему принц Гарри носит обручальное кольцо, а его старший брат, принц Уильям, нет.
«Очевидно, что это личное дело и предпочтения герцогов», — заявил представитель Кенсингтонского дворца.
Супруг Кейт Миддлтон в этом плане последователен. Он снял обручальное кольцо практически сразу после свадьбы и больше его не надевал. Даже после рождения первого ребенка во время официальной фотосессии он был без этого атрибута женатого мужчины.
Кейт Миддлтон со времени свадьбы в 2011 году носит два кольца — простое обручальное кольцо соседствует с роскошным помолвочным кольцом с сапфирами и бриллиантами,которое ранее принадлежало ее покойной свекрови, принцессе Диане.
Главные украшения на свадьбе Гарри и Меган Маркл в 2018 году были разработаны при личном участии принца. Кольцо Меган изготовлено из валлийского золота, подаренного королевой. Кольцо принца — это платиновая лента с текстурированной отделкой. Оба украшения были выполнены в мастерской Клива. Принц Гарри сразу дал понять, что будет носить кольцо, так как он отнесся к этому ответственно, сообщает Hollywood Life.