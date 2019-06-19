Ср, 19.06.2019
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Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
Первое фото с новорожденным

Вадим Галыгин с женой

ФОТО: Instagram

43-летний Вадим Галыгин и 33-летняя Ольга Вайнилович стали родителями. Супруга шоумена родила от него второго сына, пишет Cosmo.

Экс-резидент Comedy Club поделился радостной новостью в соцсетях. Он опубликовал нежный снимок из клиники с женой и новорожденным сыном. На фото молодые родители целуются в больничной палате, держа на руках завернутого в пеленку ребенка.

instagram.com/vadimgalygin

Мальчика они назвали Иваном. «Ура! Сын! Иван Вадимыч!» — написал артист в Instagram. «Теперь нас четверо. Добро пожаловать, Галыгин Иван Вадимович», — прокомментировала событие бывшая солистка группы «Топлесс».

Поклонники поздравили пару с пополнением. К поздравлением присоединились коллеги звезды ТНТ: Гарик Харламов, Анна Хилькевич, Лера Кудрявцева, Анна Семенович, Денис Клявер, Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и другие знаменитости.
instagram.com/olyagalygina_vain

О второй беременности Вайнилович стало известно в начале года. Супруги также растят семилетнего сына Вадима. Кроме того, Галыгин воспитывает 18-летнюю дочь Таисию от первого брака.

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