Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
43-летний Вадим Галыгин и 33-летняя Ольга Вайнилович стали родителями. Супруга шоумена родила от него второго сына, пишет Cosmo.
Экс-резидент Comedy Club поделился радостной новостью в соцсетях. Он опубликовал нежный снимок из клиники с женой и новорожденным сыном. На фото молодые родители целуются в больничной палате, держа на руках завернутого в пеленку ребенка.
Мальчика они назвали Иваном. «Ура! Сын! Иван Вадимыч!» — написал артист в Instagram. «Теперь нас четверо. Добро пожаловать, Галыгин Иван Вадимович», — прокомментировала событие бывшая солистка группы «Топлесс».
О второй беременности Вайнилович стало известно в начале года. Супруги также растят семилетнего сына Вадима. Кроме того, Галыгин воспитывает 18-летнюю дочь Таисию от первого брака.