Видео: офицеры думали, что обнаружили труп младенца, но потом выяснилось...

Вместе с полицией на вызов отреагировали парамедики, которые должны были подтвердить факт смерти ребенка. В парк прибыли полицейские и коронер, которые обнаружили на месте куклу с надписью на спине, которая гласила: «The Crawling Dead» («Ползущий мертвец»), сообщает newyork.cbslocal.com.