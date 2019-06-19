Видео: офицеры думали, что обнаружили труп младенца, но потом выяснилось...

Житель Куинса (Нью-Йорк, США) сообщил в полицию о том, что обнаружил труп младенца во время прогулки по парку.
Вместе с полицией на вызов отреагировали парамедики, которые должны были подтвердить факт смерти ребенка. В парк прибыли полицейские и коронер, которые обнаружили на месте куклу с надписью на спине, которая гласила: «The Crawling Dead» («Ползущий мертвец»), сообщает newyork.cbslocal.com.
18 июня в 8.20 приехавшие на место полицейские обнаружили неподвижный объект, который выглядел как мертвый младенец. Он лежал на траве в парке,
- сообщил пресс-секретарь полиции Брайан Магоолахан.
Случай пугающий, но, к счастью, это была всего лишь кукла, которую оставили на видном месте в парке,
- сообщил пресс-секретарь Фрэнк Дуайер.