Ср, 19.06.2019
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  • Видео: офицеры думали, что обнаружили труп младенца, но потом выяснилось...

Видео: офицеры думали, что обнаружили труп младенца, но потом выяснилось...

New Yorgis Queensis Crocheroni pargis leiti nukk, keda peeti surnud väikelapseks

ФОТО: HANDOUT / NYPD/Scanpix

Житель Куинса (Нью-Йорк, США) сообщил в полицию о том, что обнаружил труп младенца во время прогулки по парку.

Вместе с полицией на вызов отреагировали парамедики, которые должны были подтвердить факт смерти ребенка. В парк прибыли полицейские и коронер, которые обнаружили на месте куклу с надписью на спине, которая гласила: «The Crawling Dead» («Ползущий мертвец»), сообщает newyork.cbslocal.com.

18 июня в 8.20 приехавшие на место полицейские обнаружили неподвижный объект, который выглядел как мертвый младенец. Он лежал на траве в парке, 

- сообщил пресс-секретарь полиции Брайан Магоолахан. 

ФОТО: twitter.com

Случай пугающий, но, к счастью, это была всего лишь кукла, которую оставили на видном месте в парке, 

- сообщил пресс-секретарь Фрэнк Дуайер. 

ФОТО: HANDOUT / NYPD/Scanpix

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