Узнаешь? В какого известного эстонского политика вырастет эта эффектная блондинка?!

Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в Таллинне. В 1995 году Кая Каллас прошла экзамен на аттестат зрелости. Юридический факультет Тартуского университета окончила в 1999 году со степенью бакалавра в области права, после чего работала адвокатом, специализируясь на европейском и эстонском законодательстве в сфере конкуренции (ее право на адвокатскую деятельность истекло в 2011 году). Также с 1996 года профессионально работала в качестве помощника режиссера театра. В 2007 году она поступила в Эстонскую школу бизнеса, где в 2010 году получила степень EMBA (магистр делового администрирования) в экономике. А вот какой она была еще до того, когда каждый житель Эстонии узнал и запомнил ее имя!