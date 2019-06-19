Марат Башаров: «Я люблю выпить»

Артист рассказал, что старается не злоупотреблять алкоголем и обычно пьет лишь под хорошую закуску. Однако ранее пагубное пристрастие Марата Башарова не раз становилось причиной проблем в семье.
За несколько последних месяцев в прессе не раз возникали сообщения о личной жизни Марата Башарова. Из-за скандалов супруга Елизавета Шевыркова подала на развод. Телеведущий и шоумен пытался урегулировать конфликт с женой. Она пошла ему навстречу. Несмотря на оформленный развод, Елизавета старается не ругаться с бывшим супругом и разрешает общаться с сыном Марселем.
«Стараюсь поддерживать с Маратом нормальные человеческие отношения! Делаю это исключительно в интересах сына, у него должны быть и мама, и папа. Но это сложно, ведь в произошедшем Марат винит меня и моего брата Федора. Марсель очень любит отца, и я не встану между ними», — делилась Шевыркова.
Марат не отличался спокойным характером, а после того как выпивал, и вовсе выходил из себя. Артист не отрицает, что иногда может немного «принять на грудь».
Актер был весьма откровенен с журналистами, поэтому рассказал, какие женщины ему нравятся больше всего. Оказалось, Башаров предпочитает дам с естественной красотой.
«Я терпеть не могу, когда у девушки все ненатуральное! Ну не нравятся мне такие! Простите, когда я вижу татуировки, силиконовые губы и искусственную грудь — увольте! Такая девушка у меня точно не вызовет желания!» — заявил артист.
Марат же никогда не страдал от дефицита женского внимания и часто находится в обществе прекрасных дам. Так, когда он был в Сочи, его засняли с девушкой, которую начали называть чуть ли не его новой избранницей. Актер активно это отрицал.
У 44-летнего Башарова есть принципы, которым он старается следовать в жизни. «Никогда нельзя терять головы и опускать ее. Даже в самых сложных ситуациях ходить с высоко поднятой головой! Нужно уметь постоянно вести борьбу со своими недостатками. Потом ведь так приятно осознавать, что выходишь из этого «боя» победителем», — поделился актер с «Аргументами недели».