Марат Башаров: «Я люблю выпить»

За несколько последних месяцев в прессе не раз возникали сообщения о личной жизни Марата Башарова. Из-за скандалов супруга Елизавета Шевыркова подала на развод. Телеведущий и шоумен пытался урегулировать конфликт с женой. Она пошла ему навстречу. Несмотря на оформленный развод, Елизавета старается не ругаться с бывшим супругом и разрешает общаться с сыном Марселем.

«Стараюсь поддерживать с Маратом нормальные человеческие отношения! Делаю это исключительно в интересах сына, у него должны быть и мама, и папа. Но это сложно, ведь в произошедшем Марат винит меня и моего брата Федора. Марсель очень любит отца, и я не встану между ними», — делилась Шевыркова.

Марат не отличался спокойным характером, а после того как выпивал, и вовсе выходил из себя. Артист не отрицает, что иногда может немного «принять на грудь».

«Только в меру! Надо знать меру во всем! Да, я люблю выпить, но с головой дружу и умею контролировать себя. Водку и виски не люблю. А вот красненькое сухонькое — с удовольствием! Но только под хорошую еду. Люблю готовить плов, собирать друзей и прекрасно проводить время», — рассказал Марат.

Брак Башарова и Шевырковой распался // Фото: Instagram

Актер был весьма откровенен с журналистами, поэтому рассказал, какие женщины ему нравятся больше всего. Оказалось, Башаров предпочитает дам с естественной красотой.

«Я терпеть не могу, когда у девушки все ненатуральное! Ну не нравятся мне такие! Простите, когда я вижу татуировки, силиконовые губы и искусственную грудь — увольте! Такая девушка у меня точно не вызовет желания!» — заявил артист.

Марат же никогда не страдал от дефицита женского внимания и часто находится в обществе прекрасных дам. Так, когда он был в Сочи, его засняли с девушкой, которую начали называть чуть ли не его новой избранницей. Актер активно это отрицал.