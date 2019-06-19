Просто бомба! Теперь ясно, почему именно эта красотка представляла Эстонию на престижном конкурсе красоты
Уроженка Пярну 25-летняя Мерилин Нау поделилась в порталом Elu24 снимками, после просмотра которых не остается никаких сомнений в том, почему именно она отправилась представлять Эстонию на конкурсе красоты, который проходил в Лас-Вегасе в 2016 году...
Мерилин всего 25 лет, а она уже может похвастаться некоторыми достижениями. Пярнуская красавица жила и работала не только в Эстонии, но и за границей, где была занята в модельном бизнесе, а также обучала других девушек всем примудростям этой нелегкой профессии. В 2016 году Мерилин выбрали представительницей Эстонии на проходившем в Лас-Вегасе конкурсе Miss Grand International.
За конкурсом в Facebook наблюдали 15 миллионов зрителей, и это больше, чем смотрело трансляцию шоу Victoria's Secret,
- сказала в апреле Мерилин в интервью Elu24.
Теперь Мерилин - завсегдатая самых жарких и элитных тусовок в Голливуде, девушка также стала ведущей благотворительного вечера, который посетило огромное количество американских знаменитостей.
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