Просто бомба! Теперь ясно, почему именно эта красотка представляла Эстонию на престижном конкурсе красоты

Мерилин всего 25 лет, а она уже может похвастаться некоторыми достижениями. Пярнуская красавица жила и работала не только в Эстонии, но и за границей, где была занята в модельном бизнесе, а также обучала других девушек всем примудростям этой нелегкой профессии. В 2016 году Мерилин выбрали представительницей Эстонии на проходившем в Лас-Вегасе конкурсе Miss Grand International.