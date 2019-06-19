Ср, 19.06.2019
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  • Просто бомба! Теперь ясно, почему именно эта красотка представляла Эстонию на престижном конкурсе красоты

Просто бомба! Теперь ясно, почему именно эта красотка представляла Эстонию на престижном конкурсе красоты
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО!

Уроженка Пярну 25-летняя Мерилин Нау поделилась в порталом Elu24 снимками, после просмотра которых не остается никаких сомнений в том, почему именно она отправилась представлять Эстонию на конкурсе красоты, который проходил в Лас-Вегасе в 2016 году...

Мерилин всего 25 лет, а она уже может похвастаться некоторыми достижениями. Пярнуская красавица жила и работала не только в Эстонии, но и за границей, где была занята в модельном бизнесе, а также обучала других девушек всем примудростям этой нелегкой профессии. В 2016 году Мерилин выбрали представительницей Эстонии на проходившем в Лас-Вегасе конкурсе Miss Grand International.

За конкурсом в Facebook наблюдали 15 миллионов зрителей, и это больше, чем смотрело трансляцию шоу Victoria's Secret, 

- сказала в апреле Мерилин в интервью Elu24. 

Теперь Мерилин - завсегдатая самых жарких и элитных тусовок в Голливуде, девушка также стала ведущей благотворительного вечера, который посетило огромное количество американских знаменитостей. 

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