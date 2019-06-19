Седокова показала откровенное фото, на котором бикини можно разглядеть не сразу

Артистка весело проводит время на острове Миконос, публикуя инстаграм-истории. А теперь решила поделиться и парочкой горячих снимков. На одном из них экс-участница "ВИА Гры" предстала в маленьком бикини, лежа в откровенной позе.

Комментаторы написали, что Анна перебарщивает с полуголыми фото, переступая черту вульгарности, — низ купальника на фото даже толком не видно. Некоторые же снова предположили, что певица используетфотошоп, чтобы подправить формы и скрыть целлюлит. Несмотря на это, нашлись и те, кто отметил, что артистка все же немного набрала вес. В то же время, от глаз внимательных поклонников не ускользнуло, что Анна позирует с книгой Ницше...