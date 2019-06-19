Cardi B устроила настолько жаркие танцы, что костюм треснул на пикантном месте
26-летняя американская хип-хоп-певица исполнила всего несколько песен, и ей пришлось незапланированно менять наряд.
Рэперша выступала на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США, пишет The Sun. Она появилась на сцене в эффектном блестящем комбинезоне, облегающем тело. Но, видимо, настолько тесный костюм фигуристая певица выбрала зря.
Во время жарких танцев певица повернулась к зрителям спиной — и произошёл конфуз. Комбинезон треснул прямо между ягодицами на глазах у толпы. Но Cardi B, которая до музыкальной карьеры работала стриптизершей, похоже, привыкла ко всяким неожиданностям.
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Cardi B, несмотря ни на что, решила продолжить выступление, хоть ей и пришлось это делать в халате. Чем привела фанатов в полный восторг.